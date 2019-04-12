"ساهم في دعم الإرهاب".. المسماري يعلق على الإطاحة بالبشير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

دعا المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، المجلس العكسري الانتقالي في السودان للتعاون ضد المجموعات الإرهابية.

وقال المسماري، في مؤتمره الصحفي اليوم الجمعة، إن النظام السوداني السابق، ساهم في دعم الجماعات الإرهابية في ليبيا.

وتابع المسماري، نأمل أن يسيطر الجيش السوداني على الموقف الآن.

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وقاال المسماري، إن اتفاق الصخيرات ينص على حل المليشيات المسلحة في طرابلس.

وناشد المتحدث باسم الجيش الليبي، المجتمع الدولي، للتصدي لدول تمول العصابات الإجرامية في طرابلس، مشيرًا إلى أن تمويل الدول لتلك المليشيات سيؤدي لإطالة أمد المعركة وسقوط مزيد من الضحايا.

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف أعلن أمس الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، وتعطيل الدستور، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.