بـ"سكين مطبخ".. "سارة" تطعن زوجها بعد مشاجرة بينهما في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- عاشور أبو سالم:
طعنت ربة منزل زوجها مستخدمة سكين، اليوم الجمعة، ما أدى لإصابته بجرح طعني نافذ في الظهر، بمحافظة المنوفية، بعدما اندلعت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.
وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، بلاغًا من مستشفى شبين الكوم التعليمي، بوصول " أحمد م." 27 سنة، مزارع، مصاب بجرح طعني نافذ في الظهر من الجانب الأيسر، ولا يمكن استجوابه.
وتبين للواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي، وبسؤال والد المصاب، أن مشاجرة حدثت بين المصاب وزوجته بسبب خلافات زوجية، فطعنته على إثرها بسكين مطبخ.
وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة "سارة ع." 20 سنة، واعترفت بإحداث إصابة زوجها، بسبب مشادة كلامية حدثت بينهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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