احتفالاً بيوم اليتيم.. زفاف جماعي لـ35 عروسًا في سوهاج (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

أناب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، اللواء يسري خضر السكرتير العام للمحافظة لحضور حفل زفاف جماعي لـ70 عريس وعروس، نظمته جمعية الأورمان بالتعاون مع المحافظة، ومديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، على مسرح قصر ثقافة سوهاج في إطار احتفالات المحافظة بيوم اليتيم.

شهد الحفل زفاف 35 عروس من الأيتام، ومنح مبلغ 10 آلاف جنيه لكلٍ منهن، وتم تكريم 10 أمهات مثاليات على مستوى المحافظة، و10 من الأطفال حفظة القرآن الكريم، بالإضافة إلى 10 من الأطفال الأيتام المتفوقين في المراحل المختلفة من التعليم.

كما وجه خضر الشكر لجمعية الأورمان على دورها الرائد والسباق في الاحتفال بيوم اليتيم، مشيرًا إلى أن كفالة اليتيم فرصة ذهبية لدخول الجنة، داعيًا الجمعية إلى الاستمرار في كفالة ودعم الأيتام.