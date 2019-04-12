استغرق 3 ساعات.. تفاصيل اجتماع رؤساء الكنائس لإتمام "الأحوال الشخصية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

كشف يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية في مصر، تفاصيل اجتماع رؤساء الكنائس المصرية مساء أمس الخميس، لمناقشة تطورات مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط.

وأوضح طلعت في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن الاجتماع استغرق 3 ساعات، وكان مُخصص بشكل كبير لإضافة مقترحات الكنيسة الكاثوليكية إلى مشروع القانون، مستكملًا: "الكنيستان الإنجيلية والأرثوذكسية اتفقتا مسبقاً وصاغا بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية المشترك بينهم وتبقت الكنيسة الكاثوليكية".

وأشار المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية في مصر إلى أن الكنيسة الكاثوليكية كانت جاهزة أمس بنصوص لمقترحاتها و"تناقشنا في القانون كله بالكامل، وبنسبة كبيرة متفقين، والبنود المتعلقة بالكنيسة الكاثوليكية تم صياغتها بشكل يخصها لأن لها طبيعة خاصة".

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واستدرك طلعت: "في حاجات لا تتناسب مع الكنيسة الكاثوليكية كالطلاق"، موضحاً: "في بند الطلاق مكتوب أن الكنيسة الأرثوذكسية يتم التطليق من خلال أمور، والإنجيلية الطلاق عن طريق كذا، والكاثوليكية لا يندرج عليها هذا البند".

ولفت المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية في مصر إلى أنه تمت إضافة فصل كامل خاص بالكنيسة الكاثوليكية فقط، تحت عنوان "انحلال الزواج".

وأوضح أن الصيغة التي اتفق عليها الأطراف هي شبه نهائية، مستكملًا: "متبقي إن الكاثوليك يرجعوا للفاتيكان، وتقريباً منتصف الشهر المُقبل ستعقد جلسه نهائية بين الكنائس ليرفع إلى وزارة العدل تمهيداً لإحالته إلى البرلمان".