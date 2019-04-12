رفع مساحة 300 فدان إضافية لمشروع الظهير الزراعي بالداخلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الجمعة، رفع مساحة 300 فدان إضافية بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة، لضمها لمشروع الظهير الزراعي بعد أن تقدم 49 مواطنًا لإشهار شركة مساهمة زراعية ثانية فيما بينهم لاستصلاح هذه المساحة وزراعتها، بعد إشهار شركة أولى بالقرية نفسها.
وأضاف الزملوط، أن بعض أهالي قرية الراشدة أسسوا شركة مساهمة في شهر ديسمبر الماضي، لاستصلاح 200 فدان، ويجري توزيعها على الشباب بواقع 3.5 إلى 4 أفدنة لزراعتها.
وبدأت الوادي الجديد، في تنفيذ مشروع الظهير الزراعي منذ عام ونصف العام، في قرى ومدن المحافظة لاستصلاح وزراعة الأراضي القابلة للزراعة وتوزيعها على الشباب كفرص عمل لهم.
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