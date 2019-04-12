كم تقاضى الرئيس الروسي العام الماضي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو (أ ش أ)

كشفت التقاير السنوية للذمة المالية للمسئولين الروس، التي أُعلنت اليوم الجمعة، أن إجمالي دخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال العام الماضي بلغ 8.648 مليون روبل (ما يُعادل نحو 134 ألف دولار)، بانخفاض عن عام 2017 بلغ أكثر من النصف، إذ كان بلغ دخله العام قبل الماضي نحو 18.7 مليون روبل.

وأفادت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية بأن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف تقاضى دخلا خلال العام الماضي بلغ حوالي 9.917 مليون روبل (ما يعادل نحو 154 ألف دولار)، بزيادة 16 بالمائة عن عام 2017، الذي وصل دخل مدفيديف فيه إلى 8.565 مليون روبل.

وتقاضى المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي ديمتري بيسكوف 12.795 مليون روبل (نحو 197 ألف دولار)، في حين جنت زوجته راقصة التزلج تاتيانا نافكا 218.6 مليون روبل (نحو 3.4 مليون دولار) العام الماضي.