"الموساد" يهدّد بكشف رجل نتنياهو السرّي المكلف بنسج علاقاتٍ مع الدول العربيّة

هدد الموساد بكشف رجل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في الدول العربية، المكلف بنسج علاقات وطيدة مع الأنظمة العربية، وذلك بسبب استنكاف هذا الرجل السرّي عن التنسيق مع الاستخبارات.

وكشفت القناة العبرية الـ13 النقاب عن وجود خلافات حادة بين جهاز الموساد ومجلس الأمن القومي، فيما يتعلق بإدارة العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية الساعية لإقامة علاقات مع تل أبيب والتي توصف بالمعتدلة في المنطقة. ووفقا للقناة، أوضح مسؤولون كبار في الموساد بأن مجلس الأمن القومي برئاسة مائير بن شبات، يدير قنوات اتصال وعلاقات غير مباشرة مع الدول العربية والإسلامية المعتدلة دون التنسيق مع الموساد.

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يشار إلى أن الحديث يدور عن نائب رئيس مجلس الأمن القومي وهو شخص سري ملقب باسم "معوز" يستخدمه نتنياهو كرجل ظل ويرسله سرا لنسج علاقات مع الدول العربية والإسلامية، بحجة أنها دول معتدلة ترغب أنظمتها في التعاون مع إسرائيل. ووفقا للتقرير وصل الخلاف لدرجة تهديد الموساد بكشف هوية رجل الظل الملقب باسم "معوز" إذا ما استمر بعمله في نسج العلاقات مع الدول العربية دون تنسيق مسبق مع الموساد.

*المصدر| موقع " السومرية نيوز"