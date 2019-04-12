أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، احتمال إجراء وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة، زيارة لموسكو الأسبوع المقبل للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الروسي العربي.
وقال بوجدانوف - في تصريح خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم: "قال وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية إنه سيشارك في منتدى التعاون الروسي العربي على مستوى وزراء الخارجية.. سيأتي
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الوزاري الخامس للمنتدى الروسي العربي سيعقد بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم 16 أبريل الجاري في العاصمة الروسية موسكو.
كانت هذه تفاصيل خبر بوجدانوف: وزير خارجية "الوفاق الوطني" الليبية قد يزور موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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