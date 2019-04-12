القبض على إرهابيين بحوزتهم قنابل وأسلحة بالبصرة

أعلنت الشرطة العراقية، اليوم ، القبض على إرهابيين اثنين وضبط في حوزتهما أسلحة ومعدات في مناطق نهر العز بالبصرة.

وذكرت مديرية شرطة البصرة في بيان أوردته قناة ( الإخبارية) العراقية

- أنه بعد ورود معلومات من غرفة عمليات قوة الصدمة من أحد المصادر بوجود أشخاص مطلوبين للقضاء في شمال محافظة البصرة منطقةنهر، تم مداهمة الأهداف والقبض عليهما.وأضافت ، أنه تم ضبط رشاش (BKC) وبندقية كلاشنكوف و660 طلقة نارية لبندقية (GC) بالإضافة إلى قنبلة هاون و9 مخازن لبنادق(GC)، وقطعتين واقي من الرصاص، وتم تسليم المتهمين والسلاح إلى مركز شرطة الهوير.