البرلمان اليمني يستكمل ترتيبات جلسته الأولى منذ الانقلاب الحوثي

استكمل البرلمان اليمني، اليوم، الترتيبات النهائية لعقد جلسته غير الاعتيادية الأولى منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية، وإشعالها للحرب أواخر عام 2014.

وأكدت مصادر برلمانية، في تصريحات لقناة (العربية الحدث) الإخبارية ، أن عشرات النواب من البرلمان وصلوا إلى مدينة

سيئون بحضرموت، حيث من المقرر عقد جلسات المجلس اعتبارا من غد؛ بناء على دعوة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وذلك لاختيار رئيس جديد للبرلمان وأعضاء هيئة الرئاسة، وسط ترتيبات وإجراءاتأمنية عالية المستوى.وقالت إن الترتيبات لانعقاد جلسات المجلس مكتملة والاستعدادات في أعلى مستوياتها، كونه يعد الحدث الأهم في مسار الحكومة الشرعية منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على السلطة الشرعية.ويبلغ عدد نواب البرلمان اليمني الأحياء الآن 267 نائبا من أصل 301 انتخبوا في 2003، فيما يتحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسة بحضور أكثر من 134.