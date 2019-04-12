البنك الدولي يكرم أمير الكويت لجهوده في دعم التنمية

كرم البنك الدولي في مقره ب‍العاصمة الأميركية واشنطن الجمعة الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت احتفاء بدوره على المستويين الإقليمي والدولي في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإحياء السلام.

ومثل امير الكويت في حفل التكريم وزير المالية د ..نايف الحجرف، الذي قال في كلمة ألقاها في المناسبة "في 9 سبتمبر 2014 أطلقت الأمم المتحدة لقب قائد العمل الإنساني على صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد، تقديرا للجهود الكبيرة التي قام بها سموه ولا يزال لخدمة السلام والإنسانية المتمثلة في مبادرات سموه لنصرة الإنسان ومساعدة المنكوب وإغاثة المتضرر".

وتابع الحجرف:" اليوم في 12 أبريل 2019 تعلن مجموعة البنك الدولي وتزامنا مع

انعقاد اجتماعات الربيع في العاصمة واشنطن، تعلن عن تكريم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، تقديرا لجهود سموه لدعم السلام والتنمية والمساعدات الانسانية في المنطقة والعالم أجمع، وبالنيابة عن حكومة وشعب الكويت أتقدم بجزيل الشكر لمجموعة البنك الدولي لمنحهم هذا التقدير الإستثنائي للأمير لدوره الريادي في دعم السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم".

ولفت إلى أن الكويت في ظل قيادة صاحب السمو الحكيمة تتمتع بديبلوماسية تمكنها من قيادة المسيرة في دعم السلام والمبادرات الانسانية والتنمية في المنطقة والعالم أجمع.

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وأكد الحجرف في كلمته على أن مكانة الكويت اليوم في مصاف الدول المتقدمة في العمل التنموي لا تتخلى عن مسوؤلياتها تجاه الجميع بدعم السلام والتنمية المستدامة سواء عن طريق مشاريع الصندوق للتنمية أو عن طريق المؤسسات الدولية والمنظمات العالمية هو النهج الذي أسسه صاحب السمو وحرص على تعزيزه وتنميته لإيمانه الراسخ بأن تعزيز السلام ودعم العمل التنموي ومحاربة الفقر وتمكين الشعوب مسؤولية مشتركة للجميع وتتطلب تظافر الجهود.

وبين الحجرف أن التكريم يعكس المكانة الكبيرة للأمير في المجتمع الدولي وتقديرا لمبادرات سموه الكبيرة في دعم السلام والتنمية لما فيه خير الإنسانية.

يعد هذا التكريم هو الأول من نوعه الذي يقدمه "البنك الدولي" لقائد دولة وذلك تقديرا لدور سموه المشهود عالميا في دعم استقرار الدول سياسياً واقتصادياً واجتماعياً فضلا عن سعي سموه الحثيث لمساعدة المحتاجين في شتى بقاع الأرض.