استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ، عن استشهاد طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وارتفاع حصيلة الإصابات في صفوف المتظاهرين السلميين على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، إلى 17 إصابة.
وأكدت الوزارة استشهاد الطفل ميسرة موسى علي أبو شلوف (15 عاما) إثر إصابته برصاصة في البطن شرق جباليا.
وأكدت وزارة الصحة ، ارتفاع عدد الإصابات إلى 16 برصاص الاحتلال شرق القطاع ، بالإضافة
وواصلت قوات الاحتلال استهداف المشاركين المدنيين بوابل من قنابل الغاز في المخيمات الخمسة، وتحديدا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
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