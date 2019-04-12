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الدفاع الروسية: بناء 400 منشأة جديدة لقوات الردع النووية

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 أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الجمعة، أن الوزارة أوعزت ببناء 400 منشأة إضافية تابعة للقوات النووية الاستراتيجية خلال العام الجاري.

 

وقال شويغو، في كلمة عقب جلسة "اليوم الموحد لاستلام الحمولات العسكرية"، : "تجاوزنا خططنا في كثير من المؤشرات وفي

مسميات كبيرة. كما سمعتم، تم تجاوز مشاريع البنية التحتية في الربع الأول بنحو 11 مرة".


وأضاف، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "آمل أن يتم الحفاظ على هذا المستوى، وسيكون هناك 400

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منشأة، بالإضافة لما توقعناه هذا العام تتعلق بقوات الردع النووي الاستراتيجي ككل، سيتم بناؤها أيضا"، مشيرًا إلى أن "هذه مهمة إضافية من الضروري القيام بها".


وأكد أن الكثير مما يتم توفيره للقوات، ولا سيما قوات الصواريخ الاستراتيجية، يحتاج إلى تحسين دقيق ومدروس. وآمل أن تكون جميع الخطط التي حددناها، سيتم تنفيذها في موعدها.

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