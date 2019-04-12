أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الجمعة، أن الوزارة أوعزت ببناء 400 منشأة إضافية تابعة للقوات النووية الاستراتيجية خلال العام الجاري.
وقال شويغو، في كلمة عقب جلسة "اليوم الموحد لاستلام الحمولات العسكرية"، : "تجاوزنا خططنا في كثير من المؤشرات وفيمسميات كبيرة. كما سمعتم، تم تجاوز مشاريع البنية التحتية في الربع الأول بنحو 11 مرة".
وأضاف، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "آمل أن يتم الحفاظ على هذا المستوى، وسيكون هناك 400
وأكد أن الكثير مما يتم توفيره للقوات، ولا سيما قوات الصواريخ الاستراتيجية، يحتاج إلى تحسين دقيق ومدروس. وآمل أن تكون جميع الخطط التي حددناها، سيتم تنفيذها في موعدها.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: بناء 400 منشأة جديدة لقوات الردع النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.