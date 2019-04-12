الجيش الليبي يشن غارات جوية في محور وادي الربيع جنوب طرابلس

شن طيران الجيش الوطني الليبي غارات جوية في محور وادي الربيع جنوب طرابلس، في سياق حملته لتحرير العاصمة الليبية من الميليشيات المسلحة. من الميليشيات المسلحة. وقال مصدر عسكري وسكان ، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية ، اليوم الجمعة ، إن طائرة حربية تابعة للجيش الوطني الليبي قصفت اليوم أيضا معسكرا لقوة متحالفة مع حكومة الوفاق قرب بلدة زوارة بغرب البلاد.

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