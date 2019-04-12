موسكو تكشف عن مشاريع فضائية استراتيجية مع دول خليجية

كشف دميتري روجوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، عن مشاريع استراتيجية مع الإمارات والسعودية والبحرين في حقل الفضاء، لافتا إلى قرب زيارة الأمير سلطان بن سلمان إلى روسيا.

وقال روجوزين، إن "الحديث هنا يدور عن إمكانية حصول هذه الدول في المستقبل وبمساعدة روسيا على أماكن عمل في المحطة الفضائية الدولية. وهذا يعني نقل رواد هذه الدول

برحلات قصيرة إلى المحطة الدولية بالمركبات الفضائية، وتشكيل طواقم متكاملة للعمل لفترة طويلة".

وأضاف، أن روسيا لا تزال تحافظ على موقع ريادي في مجال تصميم الوحدات المدارية، وأوضح أن ذلك يعني أن تصميم وحدات السكن اللازمة لهذه الوحدات سيسهم في توسيع المحطة الدولية ويؤدي إلى إطالة

عمرها.

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واستذكر في هذه المناسبة الأمير السعودي سلطان بن سلمان، وهو الابن الثاني للعاهل السعودي، مشيرا إلى أنه سيزور روسيا في 17 من أبريل الجاري.

وعن العقوبات المفروضة على روسيا قال روغوزين، إنه رغم هذه العقوبات تواصل روسيا تصدير التكنولوجيا المتقدمة، وتحديدا في مجال صناعة المحركات الصاروخية حيث تشغل مواقع ريادية في العالم ضمن هذا المضمار.

وأضاف، أنه بناء على تعليمات الرئيس الروسي يتم إنفاق إيرادات هذه الصادرات على تطوير صناعات المحركات الصاروخية في روسيا.