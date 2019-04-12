المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يغادر منصبه

ودع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الجمعة، وسائل الإعلام الإيرانية في ختام مهمته.

وكان قاسمي قد تولی منصبه، متحدثا باسم الخارجية الإيرانية، ورئيسا لمركز الدبلوماسية العامة والإعلامية في الخارجية، قبل أقل من 3 أعوام، بقرار أصدره وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ليحل بدلا عن المتحدث السابق، حسين جابري أنصاري؛ وذلك بحسب قناة "العالم".

وتم تعيين قاسمي سفيرا جديدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في باريس، ومن المقرر أن يزاول مهام منصبه الجديد، من الآن، فصاعدا.

وكان قاسمي قد تولی فيما سبق، منصب السفير الإيراني في إيرلندا وإيطاليا وإسبانيا، ورئيس الدائرة السياسية الثانية، ورئيس الدائرة الأولى للدول ذات المصالح المشتركة، ومدير عام شؤون غرب أوروبا في وزارة الخارجية، ومساعد شؤون الدراسات الدولية في مركز الأبحاث الاستراتيجية.