منظمة الهجرة تعيد 160 مهاجراً إفريقياً من ليبيا

ذكرت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الجمعة، أنها نقلت 160 مهاجراً إفريقياً جواً من العاصمة الليبية التي تشهد قتالاً عنيفاً على مشارفها، إلى ثلاث دول أفريقية.

وقالت المنظمة إنها نظمت رحلة على طائرة مستأجرة مساء الخميس من ليبيا إلى مالي، ومن ثم إلى ساحل العاج وبوركينا فاسو، لنقل المهاجرين وبينهم 16 طفلاً و20 امرأة.

وقال رئيس بعثة المنظمة في ليبيا عثمان بلبيسي، في بيان: "نواصل دعم العودة الآمنة والكريمة للمهاجرين إلى أوطانهم".

وأضاف "تعمل فرقنا على مدار الساعة لتوفير الدعم الإنساني الضروري للغاية في طرابلس وأنحاء ليبيا".

وتشهد ليبيا التي تعتبر نقطة عبور رئيسية للمهاجرين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، من تجدد العنف في الأسابيع الأخيرة.