كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحكمة الجنائية الدولية ترفض التحقيق فى "جرائم الحرب الأمريكية "بأفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، الإذن بالتحقيق الذي طلبه مكتب المدعي العام للنظر في جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات الأمريكية وطالبان وسلطات البلاد في أفغانستان.

وجادلت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي نظرت في الالتماس، بأنه "من الصعب للغاية حتى الآن تقييم احتمالات ضمان تعاون كبير من السلطات المعنية في المستقبل، سواء فيما يتعلق بالتحقيقات أو تسليم المشتبه بهم. "

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ووفقاً لوكلة افى الإسبانية، قال القضاة، الذين احتاجوا إلى أكثر من عام وأربعة أشهر لاتخاذ القرار، إن "جميع المتطلبات ذات الصلة قد استوفيت، سواء من حيث الاختصاص ومقبولية" القضية، ولكن "آفاق تحقيقات ومقاضاة ناجحة محدودة للغاية ".

وبالمثل، قدم القضاة دوافع اقتصادية، حيث أوضحوا في أمر المحكمة أن "التحقيق سيتطلب حتماً قدراً كبيراً من الموارد".

وأضافوا :"في ظل غياب موارد إضافية لميزانية المحكمة في المستقبل المنظور، فإن التصريح بالتحقيق سيؤدي إلى اضطرار مكتب المدعي العام إلى إعادة تخصيص موارده المالية والبشرية".