كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الانتخابات الأندونيسية تشهد زيادة نفوذ "الإسلام السياسى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستقرر انتخابات 17 أبريل في إندونيسيا المسار الذي سيتخذه البلد المسلم الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم خلال السنوات الخمس المقبلة، وحيث نجح الإسلام السياسي، حسب المحللين، في زيادة نفوذه.

ويواجه تحالف الرئيس الحالي، جوكو ويدودو، في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التحالف الذي يقوده الجنرال السابق للقوات الخاصة الإندونيسية برابوو سوبيانتو، ورغم أنهما سياسيان علمانيان، إلا أنهما لم يترددا في إقامة تحالفات استراتيجية مع الإسلاميين والمسلمين المحافظين. .

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ووفقاً لوكالة افى الإسبانية، اليوم، ينص قانون الانتخابات الإندونيسي على ضرورة حصول الأحزاب على 20 في المائة من المقاعد في مجلس النواب، أو 25 في المائة من الأصوات، من أجل اقتراح رئيس، مما يجعل من الضروري، مع تجزؤ الأصوات، تشكيل من الائتلافات التي تشمل الأحزاب الإسلامية.

ويعتقد كيث لوفيرد، المحلل في كونكورد كونسلتنج، أن الإسلام السياسي قد أحرز تقدماً في آخر هيئة تشريعية وأن أكثر الجماعات تطرفًا "قد عبأت حشد فعال عندما يتعلق الأمر باكتساب مساحة في المجال العام".