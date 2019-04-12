كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الجزائرية تفرق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصيب عدد من الأشخاص نتيجة التدافع إثر استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بساحة موريس أودان بوسط العاصمة الجزائرية اليوم الجمعة.
وذكر الموقع الإخباري الإلكتروني "كل شيء عن الجزائر"، أنه جرى إسعاف عدد من المصابين بعين المكان، فيما نقل عدد آخر إلى المستشفى.
وخرج مئات الآلاف في مظاهرات حاشدة بالعاصمة الجزائرية ومدن أخرى، للجمعة الثامنة على التوالي للمطالبة بتغيير جذري ورحيل كل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بمن فيهم رئيس الدولة المعين عبد القادر بن صالح.