كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الجزائرية تفرق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب عدد من الأشخاص نتيجة التدافع إثر استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بساحة موريس أودان بوسط العاصمة الجزائرية اليوم الجمعة.

وذكر الموقع الإخباري الإلكتروني "كل شيء عن الجزائر"، أنه جرى إسعاف عدد من المصابين بعين المكان، فيما نقل عدد آخر إلى المستشفى.