كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنس يدافع عن تصريحات ترامب بشأن اعتقال مؤسس "ويكيليكس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الجمعة، عن موقف الرئيس دونالد ترامب بشأن اعتقال مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، التي وصفها البعض بأنها تثير الحيرة.

وصرح بنس لشبكة "سي إن إن"، أن إشادات ترامب السابقة المتكررة بويكيليكس ليست "دعماً" لهذا الموقع.

واحتفى الجمهوريون بشكل عام بالقبض على أسانج، الذي كان يحتمي في سفارة الإكوادور في لندن لمدة تقارب السبع سنوات، وقبضت عليه الشرطة البريطانية الخميس.

وفي أول رد فعل على ذلك، قال ترامب للصحفيين: "لا اعرف شيئاً عن ويكيليكس. ليست ضمن اهتماماتي".

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وأثار ذلك الاستغراب، لأنه خلال حملته الانتخابية في 2016 أشاد ترامب مراراً بموقع ويكيليكس، الذي تسبب قبل ست سنوات بفضيحة كبيرة بنشره آلاف الوثائق العسكرية والدبلوماسية الأمريكية السرية.

وقال في إحدى المناسبات "أنا أحب ويكيليكس"، في الوقت الذي سرب الموقع رسائل إلكترونية مسروقة أضرت بحملة منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، رغم الاتهامات لويكيليكس بالعمل بالتنسيق الوثيق مع الاستخبارات الروسية.

وقال بنس، إن "ترامب كان يدعم كشف المعلومات خلال الانتخابات، وليس منظمة ويكيليكس نفسها".

وأضاف "اعتقد أن الرئيس يرحب دائماً، مثلما تفعلون ويفعل الإعلام، بالمعلومات، لكن ذلك ليس دعماً لمنظمة ندرك الآن أنها متورطة في نشر معلومات أمريكية سرية".