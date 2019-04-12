كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالح: حكومة "الوفاق" تستعين بالميليشيات في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إن الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر لن يهاجم المدنيين في طرابلس.

وانتقد المستشار صالح في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية مخاطبة وزير الخارجية في حكومة الوفاق لمجلس الأمن ومطالبته بالتدخل بشأن الأحداث الأخيرة في طرابلس قائلاً، "طبيعي أن يدافع وزير الخارجية في ما يسمى بحكومة الوفاق عن الوضع القائم خاصة أنهم سبب كل الأزمات في ليبيا في الوقت الراهن وسبق لهم مخاطبة مجلس الأمن خلال عملية تطهير الجنوب من قبل الجيش الليبي"، وفقاً لما نقله موقع "المرصد" الليبي اليوم الجمعة.

وأضاف صالح، "من الغريب أنهم اشتكوا جيش بلادهم للأمم المتحدة حين كان يحارب الإرهابيين وأذكر أن المندوب الروسي هاجم مندوب حكومة السراج، واستغرب من ممثل دولة ليبيا ومطالبته بالتدخل ضد الجيش الذي يحارب الإرهابيين، وهذا ما يتكرر الآن، على الرغم من اتضاح الحقيقة كاملة في الجنوب الليبي بعد تطهيره".

وفيما يتعلق بخطاب مجلس النواب لمجلس الأمن، قال صالح، إن ما يقوم به الجيش هو تنفيذ للاتفاق السياسي خاصة أن أحد البنود في الاتفاق السياسي يؤكد إخراج الميليشيات المسلحة من العاصمة طرابلس وفي عموم ليبيا، خاصة أن حكومة السراج استعانت بالجماعات والميليشيات المسلحة وأصبحوا هم الحراس، وأصبحت الحكومة أسيرة لتلك الجماعات التي نهبت المال العام ونفذت عمليات، على حد قوله.