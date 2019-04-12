كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالح: حكومة "الوفاق" تستعين بالميليشيات في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف صالح، "من الغريب أنهم اشتكوا جيش بلادهم للأمم المتحدة حين كان يحارب الإرهابيين وأذكر أن المندوب الروسي هاجم مندوب حكومة السراج، واستغرب من ممثل دولة ليبيا ومطالبته بالتدخل ضد الجيش الذي يحارب الإرهابيين، وهذا ما يتكرر الآن، على الرغم من اتضاح الحقيقة كاملة في الجنوب الليبي بعد تطهيره".
وفيما يتعلق بخطاب مجلس النواب لمجلس الأمن، قال صالح، إن ما يقوم به الجيش هو تنفيذ للاتفاق السياسي خاصة أن أحد البنود في الاتفاق السياسي يؤكد إخراج الميليشيات المسلحة من العاصمة طرابلس وفي عموم ليبيا، خاصة أن حكومة السراج استعانت بالجماعات والميليشيات المسلحة وأصبحوا هم الحراس، وأصبحت الحكومة أسيرة لتلك الجماعات التي نهبت المال العام ونفذت عمليات، على حد قوله.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن السبب الثاني هو قرار مجلس النواب من عام 2014 بحل الجماعات والميليشيات المتواجدة في العاصمة وإخراجها، مؤكداً أن حياة الليبيين وحرياتهم وحرماتهم وأملاكهم هي أمانة في عنق كل جندي ليبي ولا يمكن اعتداء أي جندي على أي أسرة أو فرد خاصة أن ليبيا من نسيج واحد ومذهب واحد.