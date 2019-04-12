كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تونس: تجميد أصول وأرصدة 100 إرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس اليوم الجمعة، إنه جرى تجميد أموال وأرصدة أكثر من 100 شخص مرتبط بالإرهاب منذ أكتوبر الماضي.

وقال رئيس اللجنة المختار بن نصر، إن 39 اسماً جديداً تم إضافتهم خلال الشهر الجاري إلى القائمة التي نشرت للمرة الأولى في أكتوبر الماضي، وهي تتعلق بأشخاص وتنظيمات إرهابية.

وتضم القائمة 103 أشخاص إلى جانب تنظيم "جند الخلافة" المتورط في عمليات إرهابية ضد مدنيين وعسكريين.

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وأضاف بن نصر في تصريحه للإذاعة الوطنية، "هذا إجراء إداري يمكن أن نتخذه حتى لمجرد الشبهة أو من دون صدور إذن قضائي، المتواجدون في القائمة بعضهم في السجن وبعضهم في حالة فرار وآخرون في الجبال".

وأوضح بن نصر، "من المهم أن تتطلع المؤسسات المالية على القائمة حتى تقوم خلال ساعات بعمليات التجميد للأموال والأصول".

وعدلت تونس من تشريعاتها بعد تصويت نواب البرلمان الأوروبي في فبراير2018، على قرار إدراجها في القائمة السوداء للدول المعرضة بقوة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بناء على تقييمات المجموعة الدولية للعمل المالي، والذي أشار إلى ثغرات في القوانين التونسية.

وتتوقع الحكومة سحبها من القائمة منتصف العام الحالي بعد التزامها بإصلاحات قانونية من بينها أساساً قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال الذي صدر في 2015.