كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس المكسيكي: لن أدخل في صراع مع ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الجمعة، قائلاً: "لا أريد أن أدخل في أي صراع مع رئيس الولايات المتحدة"، مؤكداً "الاحترام المتبادل" بين كلا الشعبين.

وأضاف زعيم "حركة التجديد الوطنية" اليسارية من القصر الوطني "لا يجب أن ندخل في صراعات مع حكومة الولايات المتحدة. فكانت هناك علاقات سياسية واحترام متبادل أقدره كثيراً".

وخلال المؤتمر الصباحي الذي عقد بالقصر الوطني، سئل أوبرادو حول السلبية الواضحة تجاه "ضغوطات" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث اكتفى بالرد أنه يبحث عن "علاقة طيبة" مع حكومة الولايات المتحدة.

Advertisements

وأضاف الرئيس المكسيكي أنه يجب البحث عن علاقة جيرة جيدة وضرورية تكون مبنية على أساس "التعاون من أجل التطوير".

وفي النهاية، أكد أوبرادور أنه "لن يقع في أي شكل من أشكال الاستفزاز".

وأضاف: "لن أدخل في أي صراع مع رئيس الولايات المتحدة، لأن هناك يتواجد 24 مليون مواطن مكسيكي، 12 مليون ولدوا هناك، و12 مليون آخرين من آباء مكسيكيين".