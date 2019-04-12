كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شروط المجلس العسكري السوداني للقاء الأحزاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المجلس العسكري في السودان شروطه من أجل لقاء القوى السياسية والأحزاب.

نشرت صفحة جهاز الأمن والمخابرات في السودان، على موقع "فيسبوك"، بيانا صحفيا طالب الأحزاب السياسية، بأن يسلم كل منها "خطاب بعدد اثنين مفوضين من الحزب لحضور اللقاء".

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كما طالب المجلس العسكري الأحزاب بأن "يكون هناك مندوب من قبل اللجنة متواجد بقاعة الصداقة يوم غد السبت الساعة الثامنة صباحا لاستلام خطابات التفويض".

وأكد المجلس العسكري، أنه "ستتم برمجة اللقاء مع القوى السياسية لاحقا بعد استلام خطابات التفويض لممثليها".

وفي بيان بثه التلفزيون السوداني، أكد عوض بن عوف إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في جميع أنحاء البلاد، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا، وتشكيل مجلس عسكري حاكم، وحل مؤسسة الرئاسة، وإعلان وقف إطلاق النار الشامل في كل أنحاء البلاد، ووضع دستور دائم للبلاد بنهاية الفترة الانتقالية.