وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية قد يزور موسكو الأسبوع المقبل

وقال بوجدانوف: "محمد سيالة، قال إنه سيشارك في منتدى التعاون الروسي العربي على مستوى وزراء الخارجية، وإنه سيأتي، آمل ذلك".

ووفقا له، فقد ناقش هذه المسألة مع سيالة خلال محادثة هاتفية، اليوم الجمعة.

هذا وسيجري اللقاء الوزاري الخامس للمنتدى الروسي العربي بمشاركة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في 16 أبريل في موسكو.

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هذا وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الخميس الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.