كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات ردية على تهديدات ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وضعت المفوضية الأوروبية، قائمة بواردات أمريكية تصل قيمتها إلى 20 مليار يورو، حيث قد يتم فرض رسوم جمركية عليها، وفقا لدبلوماسيين، بعد نزاع بين الجانبين بشأن دعم صناعة الطائرات.
وستكون إجراءات الاتحاد الأوروبي مرتبطة بالشكوى التي قدمها التكتل إلى منظمة التجارة العالمية بشأن دعم شركة "بوينغ" الأمريكية لصناعة الطائرات، وفق وكالة "رويترز".
هذا ويتم انتظار لجنة التحكيم لتقوم بتعيين القيمة النهائية لإجراءات الرد المحتملة.
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بفرض رسوم جمركية على منتجات من الاتحاد الأوروبي قيمتها 11 مليار دولار بسبب ما تعتبره واشنطن دعما مجحفا يمنح لشركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات.