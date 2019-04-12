الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات ردية على تهديدات ترامب

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وضعت المفوضية الأوروبية، قائمة بواردات أمريكية تصل قيمتها إلى 20 مليار يورو، حيث قد يتم فرض رسوم جمركية عليها، وفقا لدبلوماسيين، بعد نزاع بين الجانبين بشأن دعم صناعة الطائرات‭‭‭‭‬‬.