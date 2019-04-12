المجلس العسكري بالسودان: سنعقد لقاءات مع ممثلي القوى السياسية في البلاد

أعلن المجلس العسكري في السودان عن بدء إجراءات لعقد لقاءات مع ممثلي القوى السياسية في البلاد.

وطالب المجلس العسكري في السودان، اليوم الجمعة، القوى السياسية اعتبارا من الغد بتسليم خطابات تفويض للأشخاص الذي سيجتعون معهم.

توجددت التظاهرات، اليوم، في سبع من مدن الولايات السودانية المختلفة، احتجاجًا على تسمية وزير الدفاع السابق عوض بن عوف رئيسًا للمجلس العسكري الانتقالي، وللمطالبة بتسليم السلطة لحكومة

انتقالية.

وفي ذات المنحى، أدى مئات الآلاف من المحتجين السودانيين صلاة الجمعة اليوم، أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني, حيث يدخل الاعتصام الذي نفذوه أمامها يومه السابع.

وشكل اليوم أكبر تجمع بمقر الاعتصام, حيث انقسم المحتجون إلي مجموعات لأداء صلاة الجمعة, نظرا لضخامة العدد.