كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس اليمني يصل إلى سيئون للمشاركة في الدورة غير الاعتيادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الجمعة، إلى مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت شرقي اليمن، بالتزامن مع بدء توافد أعضاء مجلس النواب للمشاركة في الدورة غير الاعتيادية للمجلس المقرر انعقادها، غداً السبت.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، بأن الرئيس هادي وصل قبل قليل يرافقه وفد رفيع المستوى.

وأضاف المصدر، أن طائرة تابعة لطيران اليمنية وصلت إلى مطار سيئون قادمة من الرياض وعلى متنها العشرات من أعضاء مجلس النواب، تم نقلهم إلى مقر إقامتهم وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأشار المصدر إلى أن من ضمن الواصلين إلى سيئون البرلماني الشيخ سلطان البركاني المتوافق عليه لرئاسة المجلس، وأن عدداً آخر من أعضاء المجلس سيصلون تباعاً.

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ولفت إلى وصول رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبد الملك وعدد من الوزراء إلى سيئون، في حين سيصل الساعات المقبلة سفراء الدول الـ 19 الراعية للتسوية السياسية في اليمن.

وحسب المصدر، فإن مجلس النواب سيعقد ثلاث جلسات، أولها إجرائية لانتخاب هيئة رئاسته، تليها افتتاحية سيرأسها الرئيس اليمني، ثم جلسة مع الحكومة التي ستقدم إليه برنامجها ومشروع موازنتها للعام الجاري لإقراره.

وذكر أن السلطة المحلية في حضرموت والأجهزة الأمنية والعسكرية وبتنسيق مع قوات التحالف العربي، استكملت ترتيبات انعقاد الدورة غير الاعتيادية لمجلس النواب.

وأصدر الرئيس اليمني، أمس الأول الأربعاء، مرسوماً رئاسياً تضمن دعوة مجلس النواب إلى عقد دورة غير اعتيادية في محافظة حضرموت.