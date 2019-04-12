كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاموند: فكرة طرح استفتاء ثان حول البريكست "ممكنة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، اليوم الجمعة، إنه من المحتمل أن يتم طرح فكرة الاستفتاء الثاني على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست" مرة أخرى على البرلمان في وقت ما، على الرغم من أن الحكومة لا تزال تعارض أي استفتاء جديد.

وأضاف هاموند أيضاً، أن الوقت سيكون ضيقا لإجراء استفتاء جديد قبل 31 أكتوبر عندما من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

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ووفقاً لوكالة رويترز، قال هاموند، في واشنطن حيث يحضر اجتماعات في صندوق النقد الدولي :"إنه اقتراح ممكن، وعلى الرغم من كل الأدلة، من المرجح أن يتم تقديمه إلى البرلمان في مرحلة ما".

وكانت فكرة إجراء استفتاء جديد من بين العديد من بدائل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي توصلت إليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي والتي تم طرحها على المشرعين في الشهر الماضي، لكنها كانت أقل من الأغلبية في البرلمان.

وأكد هاموند، أن حكومة ماي تتمسك بمعارضتها لأي استفتاء جديد، وقال :"موقف الحكومة لم يتغير، وهى تعارض إجراء استفتاء مؤكد وبالتالي لن ندعمه.