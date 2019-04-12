بـ 245 صوتا .. المالكي يفوز بولاية جديدة على رأس مجلس النواب

فاز الحبيب المالكي، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي، مجددا رئيسا مجلس النواب، بعد توافق الأغلبية على ترشيحه، حيث حصل على 245 صوتا.

وقرر كل من فرق أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الدستوري، دعم المالكي لولاية جديدة، إذ جرى التصويت في جلسة خاصة بالغرفة الأولى للبرلمان

مقابل ذلك قرر حزب الاستقلال مقاطعة التصويت.