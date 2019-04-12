32 ألف معتقل احتياطي في سجون المغرب وهذا عدد السجينات!

أفاد تقرير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2018، صباح اليوم الجمعة، أن عدد الأشخاص المحكومين بشكل نهائي، بلغ 51 ألف شخص، بينما 32 ألف معتقل بشكل احتياطي.

وأشار التقرير ذاته إلى أن 81 ألف سجين من الذكور، و1900 من الإناث، وحسب المراحل العمرية يتبين أن 82 ألفا هم من البالغين، و1200 شخص من الأحداث.

وتابع التقرير ذاته أن المساحة المخصصة لكل سجين عرفت ارتفاعا من 1,87 متر مربع، إلى 1,89 متر مربع، كما عرفت نسبة الاكتظاظ انخفاضا من 38 في المائة إلى 36,92 في المائة.

وبخصوص النظافة، قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تقريرها لسنة 2018، إنها اقتنت أزيد من 94 ألف محفظة شخصية، مخصصة للسجناء، وتوزيعها على مختلف المؤسسات السجنية، إضافة إلى تمكين جميع المؤسسات السجنية من المخزون الكافي من مواد النظافة، فضلا عن التعاقد مع شركات متخصصة، قصد العمل على محاربة القوارض، والحشرات بصفة دورية في جميع مرافق المؤسسات السجنية، وفي قنوات الصرف الصحي.