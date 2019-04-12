إثيوبيا تستعد للانسحاب من استضافة “شان” 2020.. هل ينقذ المغرب “الكاف” مجددا؟

عاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ليبحث عن “منقذ” جديد، من أجل استضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2020 للاعبي المحليين، وذلك بعد أن عبرت إثيوببا عن عجزها عن استضافة هذه التظاهرة، بسبب تأخر الأشغال، وعدم تمكنها من الالتزام بدفتر التحملات الذي وضعه الاتحاد القاري.

وسيكون “الكاف” مطالبا بإيجاد بلد بديل جديد لاستضافة هذه التظاهرة، للمرة الثانية على التوالي، بعد أن انسحبت كينيا في آخر اللحظات في النسخة الماضية، وتم تعويضها بالمغرب، وذلك بعد أن أعلن رئيس الاتحاد الإثيوبي صعوبة تنظيم التظاهرة العام المقبل في بلاده.

وقال إساياس جيرا، رئيس الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، إن تحضيرات بلاده لهذه التظاهرة جد ومتأخرة.

وأكد المتحدث نفسه في تصريح لـ” بي بي سي” أن: ” الملاعب ليست جاهزة، العام المقبل هو عام الانتخابات البرلمانية في البلاد، وهو الأمر الذي يؤكد بأنه من الصعب علينا استضافة هذه التظاهرة، أنا شخصيا أشك في قدرتنا على ذلك بالنظر لسير الأشغال ووضعية الملاعب”.

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جدير ذكره، أن لجنة تفتيشية تابعة للاتحاد القاري للعبة، قامت شهر مارس الماضي بزيارة لإثيوبيا من أجل الاطلاع على سير الأشغال تحضيرا لهذه التظاهرة، التي ستقام شهر يناير من العام المقبل، ولم يتم الكشف بعد عن نتائج هذه الزيارة التقنية.

وكان أحمد أحمد، رئيس “الكاف” قد أكد في تصريحات صحفية سابقة بأن “المغرب أنقذ الاتحاد الإفريقي وأخرجه من ورطة ‘الشان” بعد أن قبل عرض استضافتها بدلا عن كينيا”، وتوج بها المنتخب المغربي إثر فوزه في مباراة النهائي على نيجيريا بأربعة أهداف دون رد.