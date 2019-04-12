انطلق مهرجان أسفي للضحك في دورته الثانية، أول أمس الأربعاء، بسهرة فنية، شارك فيها عدد من الكوميديين الشباب، وكانت نجمتها المغنية نبيلة معان.
والتقى جمهور السهرة الافتتاحية من “أسفي للضحك”، مع الكوميديين، مهدي بلعياشي، وعز الدين فتوحي، وخالد الزبال، وأشرف حفيري، وآخرين.
وأمتعت نبيلة معان جمهور المهرجان بتقديمهاعددا من مقطوعاتها، المعروفة، مثل شمس العشيا، ولما بدا.
ويستمر مهرجان أسفي للضحك، إلى غاية يوم الأحد المقبل، إذ كانت سهرة، أمس الخميس، مع الثنائي الكوميدي “الشلاهبية”، فيما ينتظر أن يلتقي جمهور المهرجان مع دون بيغ، ولالجيرينو، والبنج، ومنعم السليماني، ومهدي بالحبيب.
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح مهرجان أسفي للضحك.. نبيلة معان وكوميديون شباب يمتعون الجمهور- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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