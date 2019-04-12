عمود كهربائي متهاو منذ 5 سنوات يتسبب في وفاة فلاح بصعقة كهربائية

فتحت الضابطة القضائية للدرك الملكي في تاونات تحقيقا في ظروف، وأسباب وفاة فلاح أربعيني، أول أمس الأربعاء، بسبب صعقة كهربائية، أصابته من عمود متهاو في الأرض منذ مدة.

وقالت مصادر “اليوم 24” إن عمودا كهربائيا، كان متهاويا منذ ما يزيد عن 5 سنوات، ويشكل خطرا على المارة، تسبب في وفاة الفلاح، الذي كان يمر بالقرب منه.

وأضاف المصدر ذاته أن جثة الهالك، الذي توفي في الحين، نقلت إلى مستشفى الغساني في فاس لإخضاعها لتشريح الطبي، بناء على أوامر النيابة العامة، وسط غضب شديد لمعارفه، وأهله.

وأكد المصدر ذاته أن كان المنطقة في جماعة لغوازي طالبوا في عدة مناسبات بإعادة العمود إلى مكانه، لما يشكله من خطر على حياة المارة.

وأثارت هذه الحادثة غضب سكان الجماعة المذكورة، إذ حملوا المسؤولية للمكتب الوطني للكهرباء.