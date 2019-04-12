تسريب وثيقة سرية “يغضب” الزيات.. الرجاء قدم عرضا لضم نجم فيتا كلوب مقابل 150 مليون – وثيقة

أثار تسريب وثيقة رسمية لتقديم فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم لعرض رسمي لنادي فيتا كلوب الكونغولي، من أجل ضم لاعبه فابريس نغوما، غضب جواد الزيات، رئيس النادي الأخضر، وذلك بعد أن طلب في وقت سابق الحفاظ على سرية جميع الصفقات التي يرغب في عقدها.

وتداولت عدد من صفحات المناصرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة موقعة من الزيات، يقدم فيها عرضا رسميا لرئيس نادي فيتا كلوب الكونغولي، من أجل ضم لاعبه المتألق فابريس نغوما، مقابل حوالي 150 مليون سنتيم.

ورفض الزيات، في تصريحات إعلامية سابقة، الكشف عن خطته من أجل تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكذا الأسماء التي يرغب في ضمها، كي لا ترتفع قيمتهم المالية، بدخول أطراف أخرى على الخط، خاصة الغريم التقليدي، الوداد البيضاوي.

Advertisements

ومن المرتقب أن يفتح رئيس النادي تحقيقا في ملف تسريب هذه الوثيقة، من أجل معرفة هل تم تسريبها من طرف أعضاء في النادي، أو من الفريق الكونغولي، أو حتى من وكلاء لاعبين، بهدف رفع سعر اللاعب في سوق “الميركاتو”.