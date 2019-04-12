عز الدين فتوحي: “وكلاء الأعمال كيحرثوا على الفنان.. وباش تدوز فالتلفازة خاصك تكون كتشرب للقاء المسؤولين” – فيديو

كشف الكوميدي عز الدين فتوحي، أنه يعمل رفقة مجموعة من الكومديين الشباب، خريجي برنامج اكتشاف المواهب “ستاند آب” في مجموعة كوميدية جديدة تمكنهم من لقاء الجمهور في عروض مباشرة.

وأبرز فتوحي أن المجموعة الكوميدية الجديدة تعمل من دون وكيل أعمال، وذلك لأن الوكلاء يستغلون الفنانين الشباب، حسب وجهة نظره، إذ قال: “مكاين غير لي كيحرث عليك”.

وأبرز فتوحي أنه سيغيب عن أعمال رمضان هذه السنة، لغياب عروض عمل، عكس ما كان في رمضان الماضي، إذ شارك في سلسلة “ولاد علي”.

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وعن فكرة اقتراح أعمال على التلفزة، أبرز فتوحي أن الأمر صعب للغاية، لغياب مستشهرين يدعمون أعمال الشباب الصاعد، مضيفا:: “خاصك تكون كتشرب باش تلقى مع المسؤولين في أماكن السهر من أجل الحصول على فرصة قبول الأعمال”.

يذكر أن فتوحي غادر مجموعة هيموراجي الكوميدية بسبب خلاف مع صاحبها عبد العالي لمهر، المعروف بلقب” طاليس”، ثم التحق بخلية الكتابة في برنامج رشيد شو، قبل أن يخصص وقته بأنشطة فرقته الكوميدية الجديدة.