بوتين يتعهّد بـ"إعادة المجد الروسي" في مجال الفضاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قام الرئيس فلاديمير بوتين بالتعهد بإعادة المجد الروسي في مجال الفضاء من خلال توفير مزيد من الأموال لتطوير تقنيات الصواريخ.

وصرّح بوتين، خلال حديثه أثناء زيارة أجراها اليوم الجمعة لشركة تصنيع الصواريخ "إنيرغوماش" قائلا إن الحكومة ستقدم مزيدا من الأموال لتطوير صواريخ جديدة وخلق مزيد من الحوافز للعاملين في صناعة الفضاء.

(أ ب)

وجاءت زيارة بوتين في يوم رواد الفضاء، الذي يوافق الذكرى السنوية لرحلة يوري غاغارين في 12 نيسان/ أبريل عام 1961، ليصبح أول إنسان يصل إلى الفضاء.

وأضاف بوتين أن الكرملين سيخصص أيضا 25 مليار روبل (حوالي 388 مليون دولار) لبناء مركز الفضاء الوطني في موسكو والذي سيضم مسؤولي الفضاء ومختبرات الأبحاث.

ويذكر أن صناعة الفضاء الروسية تعرضت مؤخرا لسلسلة من إخفاقات الإطلاق التي أثرت على مكانتها في السوق العالمية لإطلاق الأقمار الاصطناعية التجارية.