الوحدة كفر قاسم يفوز خارجيا ويبتعد خطوتين عن الممتازة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عاد فريق الوحدة كفر قاسم بفوز ثمين من مباراته الخارجية أمام بيتار نورديا القدس بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ28 من دوري الدرجة الممتازة.
وجرت أحداث المباراة على استاد "تيدي" في القدس، وسط حضور المئات من المشجعين.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق القسماوي بهدفين، حيث افتتح اللاعب سامح مرعب باب التسجيل بهدف مبكر بعد مرور دقيقة واحدة على بداية اللقاء، ثم في الدقيقة 18 أضاف اللاعب يوسي إسياغ الهدف الثاني.
وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 61 حسم اللاعب أوهاد إدلشطاين المباراة بهدف ثالث لصالح الفريق القسماوي.
وبهذا الفوز رفع الوحدة كفر قاسم رصيده من النقاط إلى 69 نقطة وهو ينفرد بصدارة لائحة الدوري بفارق نقطتين عن أقرب مطارديه الذي تعثر في مباراته اليوم.
هذا، وسيستضيف الفريق القسماوي في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل كفار شليم، في المباراة قبل الأخيرة على نهاية الموسم.
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