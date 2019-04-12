هـ. إكسال يتورط بالقاع وفوز لأبناء اللد وأخاء الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اكتفى فريق أخاء الناصرة بالفوز على هبوعيل عكا بنتيجة هدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الثانية من البلاي أوف السفلي بالدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "عيلوط"، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 65 أحرز اللاعب ألون بوزورغي هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق النصراوي.

وبهذا الفوز رفع أخاء الناصرة رصيده من النقاط إلى 43 نقطة وهو يحتل المركز الأول بترتيب لائحة البلاي أوف السفلي، والتاسع على مستوى لائحة الدوري ككل.

وسيحل الأخاء في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل بيتح تيكفا يوم 24 من الشهر الجاري.

أبناء اللد يتنفس الصعداء

تنفس فريق أبناء اللد الصعداء بعد فوزه في مباراته على هبوعيل ريشون لتسيون بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف للأخير، في المباراة التي استضافها الأول على ملعب "نس تسيونا".

وافتتح الفريق المضيف باب التسجيل بهدف مبكر أحرزه اللاعب جوف غايرا بعد مرور دقيقة واحدة على بداية اللقاء، ثم في الدقيقة 12 أضاف اللاعب ماعوز سامية الهدف الثاني لأبناء اللد، وفي الدقيقة 18 جاء هدف الفريق الخصم الوحيد.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 70 أحرز اللاعب مراد أبو عنزة الهدف الثالث لأبناء اللد، تلاه بعدها اللاعب راز شابيط بالهدف الرابع في الدقيقة 77.

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وبهذا الفوز رفع الفريق اللداوي رصيده من النقاط إلى 36 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل أبناء اللد في مباراته المقبلة ضيفا على شقيقه هبوعيل إكسال يوم 24 من الشهر الجاري.

هبوعيل إكسال يتورط في القاع

مني فريق هبوعيل إكسال بخسارة خارجية قاسية على يد هبوعيل مرمورق بنتيجة هدفين مقابل لا شيء للأول، والتي أدت إلى تضاؤل فرصه بالبقاء في الدرجة الممتازة.

وانتهى شوط المباراة الأول بتعادل الفريقين سلبيًا 0-0، حيث وصل الفريق الكسلاوي لعدة فرص تهديفية إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي منها إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 81 جاء الهدف الأول لصالح الفريق المضيف، ثم في الدقيقة 96 من الوقت بدل الضائع تلقت شباك مرمى هبوعيل إكسال هدفا ثانيا.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد هبوعيل إكسال عند 30 نقطة وهو يتذيل ترتيب لائحة الدوري بفارق 5 نقاط عن المركز المؤهل للبقاء مع تبقي 5 مباريات على نهاية الموسم.

هذا، وسيستضيف هبوعيل إكسال في مباراته المقبلة شقيقه أبناء اللد يوم 24 من الشهر الجاري.