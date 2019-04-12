هـ. كوكب يفوز ويضمن اللعب في البلاي أوف العلوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق هبوعيل كوكب أبو الهيجاء فوز بيتيا هاما على النادي الرياضي الطيرة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ28 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وجرت أحداث المباراة على ملعب كوكب أبو الهيجاء البلدي، وسط حضور المئات من مشجعي الفريقين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أصحاب الأرض بهدفين أحرزهما اللاعب كرم عبد الله في الدقائق 27 و36.

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وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 87 حسم اللاعب محمد السيد أحمد المباراة بهدف ثالث لصالح هبوعيل كوكب أبو الهيجاء.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل كوكب رصيده من النقاط إلى 43 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، ليضمن مكان له في البلاي أوف العلوي قبل مباراتين على نهاية الدوري.

وسيحل هبوعيل كوكب في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل هرتسليا يوم الأربعاء المقبل، ضمن المنافسة على المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري.