القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق هبوعيل كوكب أبو الهيجاء فوز بيتيا هاما على النادي الرياضي الطيرة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ28 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.
وجرت أحداث المباراة على ملعب كوكب أبو الهيجاء البلدي، وسط حضور المئات من مشجعي الفريقين.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أصحاب الأرض بهدفين أحرزهما اللاعب كرم عبد الله في الدقائق 27 و36.
وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 87 حسم اللاعب محمد السيد أحمد المباراة بهدف ثالث لصالح هبوعيل كوكب أبو الهيجاء.
وبهذا الفوز رفع هبوعيل كوكب رصيده من النقاط إلى 43 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، ليضمن مكان له في البلاي أوف العلوي قبل مباراتين على نهاية الدوري.
وسيحل هبوعيل كوكب في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل هرتسليا يوم الأربعاء المقبل، ضمن المنافسة على المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر هـ. كوكب يفوز ويضمن اللعب في البلاي أوف العلوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.