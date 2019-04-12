باحثان : الإخوان أفرزت عشرات الفصائل الإرهابية

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وأضافت أن الجماعة حرفت، في سبيل تحقيق ذلك، مفهوم الجهاد لتبرر القتل والاغتيال والإرهاب.
فيما قال هيثم شرابي، الباحث الحقوقي، إن تنظيم جماعة «الإخوان» لا تقل خطورة عن إيران في المنطقة.
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