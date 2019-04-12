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باحثان : الإخوان أفرزت عشرات الفصائل الإرهابية

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وقالت الباحثة داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، أن أسامة بن لادن مؤسس تنظيم «القاعدة»، وأبو بكر البغدادي مؤسس تنظيم «داعش»، بدأ نشاطهما في سن مبكرة عضوين في جماعة «الإخوان» .. مشيرة الى أن جماعة الإخوان اتخذت من الدين أداة لتحقيق الهدف السياسي الأعلى لها، وهو نشر الخلافة كنظام حكم، ومن ثم التربع على عرش العالم .

وأضافت أن الجماعة حرفت، في سبيل تحقيق ذلك، مفهوم الجهاد لتبرر القتل والاغتيال والإرهاب. 

فيما قال هيثم شرابي، الباحث الحقوقي، إن تنظيم جماعة «الإخوان» لا تقل خطورة عن إيران في المنطقة.

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