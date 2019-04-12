شكرا لقرائتكم خبر عن ‏ غلاب: إيران الحوثية وكيلها وتتبنى مخربين يعملون ضد أنفسهم بتمويل قطري والان مع التفاصيل

قال وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، اليوم الجمعة، إن "إيران تتبنى مخربين تديرهم خلية وتحرك سلسلة من الحمقى يعملون من أجلها بتمويل قطري".

وأضاف غلاب في سلسلة تغريدات رصدها "اليمن العربي"-"ملف اليمن نموذج لمخاطر تهديدات التدخل الايراني وكيف يتم استغلال اسرائيل ومحاربتها وفكرة المقاومة لتدمير اوطاننا وإسرائيل تنعم بالامن والرخاء والسلام" .

وبين أن "‏اليمن لدى ايران مهم لتوسيع حركة تأثيرها في القوس البحري الممتد من الكويت الى السويس، ‏والحوثية وكيلها ومعسكرها ويعمل ضد مصالح بلادنا".

وتابع "لم يمتلك عيال الولاية مجد الا بالإقيال العكفة!متى نكن واحد من اجل أنساننا اليماني؟

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‏وقال" مختصر اللعبة أن إيران تتبنى مخربين مواجهة الارهاب ويخلقون إرهاب إجرامي باسم الولاية وتديرهم خلية خمينية".

ومضى "‏والاخطر في لعبتهم انها تحرك سلسلة من الحمقى يعملون ضد أنفسهم من أجلها بتمويل قطري، يستهدفون عروبتنا كطامع شبطاني ومن ينفذ أجنداتهم مرتزقة باسم ارطغر أيقونة المخابرات التركية".

‏ وأضاف "تتكامل ايران وتركيا في استهداف دولنا العربية ويعتقدون ان بالامكان توزيع النفوذ على حساب دولنا الوطنية".

‏ واختتم "متعجرفون سذج والمشكلة ليست فيهم فانهم اعجز من أن يكونوا مؤثرين، المشكلة في اتباعهم الانذال الخونة في الداخل انهم ادواتهم الوظيفة القذرة ومعسكراتهم ارهابية ووكلاء لصوص ضد اوطاننا".