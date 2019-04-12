شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر فاسد في طهران يعترف بتورطه في التحايل على العقوبات الأميركية والان مع التفاصيل

أعتبر الرئيس التنفيذي السابق للشركة الوطنية الإيرانية لصناعة البتروكيماويات (NIPIC) رضا حمزة لو، بأنه مع مساعديه ساعدوا في التحايل على العقوبات الدولية ضد إيران، بينما فرضت الولايات المتحدة غرامة بمليار دولار على مصرف بريطاني؛ لانتهاكه عقوبات إيران.

ويتهم حمزة لو مع مسؤولين وتجار آخرين بالاستيلاء على فوائد صفقة بيع منتجات بتروكيماوية بقيمة 6.656 مليار يورو، فضلاً عن تلقيهم عمولات في عملية اختلاس وصفت بأنها الأكبر في تاريخ إيران الحديث .

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ووفقاً لوكالة «ايسنا» الإيرانية، قال محامي حمزة لو، خلال جلسة المحاكمة، أمس الأول الأربعاء، بأن موكله يقول إنه مع مساعديه كانوا يحاولون مساعدة النظام في الحصول على فوائد من مبيعات البتروكيماويات بالسوق السوداء؛ من خلال التحايل على العقوبات الدولية المفروضة على طهران، بينما وجه المدعي العام تهماً ل13 شخصاً من المتورطين في صفقة الأرباح التي تمت أثناء تصدير المنتجات البتروكيماوية المملوكة للحكومة في فترة العقوبات الدولية على إيران بين عامي 2011 و2015.

وترأس الجلسة الثالثة لجلسات المحكمة القاضي أسد الله مسعودي، الذي أعلن أن الأموال المستولى عليها من قبل حمزة لو، تبلغ أكثر من 8 مليارات و710 ملايين دولار.

وأصر محامي الدفاع على أن الغرض الوحيد من موكليه في هذه الصفقات كان خدمة النظام، مضيفاً: إن «المتهمين قد أودعوا جميع العملات الصعبة التي تلقوها إزاء بيع منتجات البتروكيماويات في حسابات الشركة»؛ لكن المحكمة تتهم المسؤولين بالاستيلاء على الأموال و«التسبب في اضطرابات اقتصادية كبيرة»؛ من خلال تأسيس شركات وهمية في الخارج؛ للالتفاف على العقوبات.