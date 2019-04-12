شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بريطاني يوافق على دفع غرامة لإنتهاكه العقوبات الأميركية ضد إيران والان مع التفاصيل

وافق بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني على دفع أكثر من مليار دولار من الغرامات إلى الولايات المتحدة وولاية نيويورك؛ لانتهاكه العقوبات الأمريكية المفروضة على التجارة مع إيران، وفق «العربية نت».

ووفقاً لشبكة «صوت أمريكا»، قال المدعون العامون الاتحاديون والحكوميون، الثلاثاء الماضي،: إنه بين عامي 2007 و2011، قامت هذه المؤسسة المالية العالمية بإنجاز حوالي 9500 معاملة مالية تبلغ قيمتها حوالي 240 مليون دولار؛ من خلال المؤسسات المالية الأمريكية لمصلحة كيانات إيرانية.

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وقال مساعد المدعي العام بريان بنزكوفسكي: إن القضية «تبعث برسالة واضحة إلى المؤسسات المالية وموظفيها مفادها أنه: إذا تحايلوا على العقوبات الأمريكية ضد دول مارقة مثل إيران أو ساعدوا من يفعلون ذلك، فسوف يدفعون ثمناً باهظاً».

وأضاف: إنه «عندما يقوم بنك عالمي بإنجاز المعاملات؛ من خلال النظام المالي الأمريكي، يجب أن يمتثل بتفاصيل العقوبات، وأن يمنع حدوث انتهاكه. وعلى البنوك الالتزام بتحديد أي أوجه قصور والإبلاغ عنه وعلاجه».

وقال جيسي ليو، المدعي العام في واشنطن،: إن موظفاً سابقاً في البنك البريطاني، ساعد محمود رضا إلياسي، وهو عميل إيراني على «تقويض سلامة نظامنا المالي وأضر بأمننا القومي؛ من خلال تمكين الإيرانيين؛ للوصول إلى الاقتصاد الأمريكي».