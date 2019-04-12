شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال عنيف يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

ضرب زلزال بلغت قوته على مقياس ريختر 6.8 درجة، اليوم الجمعة، قبالة جزيرة سولاويسي شرق إندونيسيا.

وأفاد المركز الأمريكي لرصد الزلازل في بيان، أن الزلزال وقع على عمق 17 كيلومتراً، قبالة الساحل الشرقي لجزيرة سولاويسي؛ مما أثار الرعب بين سكان المنطقة الذين فروا من منازلهم خوفاً من موجة تسونامي.

يُذكر أن زلزالاً بلغت قوته 7.5 درجة كان قد ضرب جزيرة بالو في العام الماضي نتج عنه موجة تسونامي أدت إلى مقتل 4300 شخص.