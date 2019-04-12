شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إنتهاك بحري إسرائيلي لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:33 مساءً, 12 أبريل 2019 م المناطق _ بيروت واصلت البحرية الإسرائيلية انتهاكها للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولاسيما القرار رقم 1701.

وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم, أن زورقاً حربيًا إسرائيلياً اقدم على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين، لمسافة أقصاها 185 مترا.

وأشار البيان إلى أنه جرى متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنتهاك بحري إسرائيلي لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.