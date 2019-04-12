شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط استهداف كمين أمني ومقتل إرهابيين فى سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أحبطت قوات الأمن المصرية هجوم إرهابى استهدف كمين عيون موسى الأمني بمحافظة جنوب سيناء ، وتمكنت من التصدى للعناصر الإرهابية المسلحة. وقالت وزارة الداخلية فى بيان صدر عنها منذ قليل أن العناصر الإرهابية حاولت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة استهداف نقطة التفتيش الأمنى بعيون موسى، إلا أن يقظة وتجهيزات القوة قد حالت دون ذلك. وبادرت بالتعامل على الفور مع العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النيران معهم، مما أسفر عن مقتل اثنين من المنفذين عثر بحوزة أحدهما على حزام ناسف كان معداً لاستهداف قوة نقطة التفتيش، وتمكنت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات من التعامل معه وإبطال مفعوله. تم الدفع بالتعزيزات الأمنية والدعم اللوجستى اللازم لموقع الكمين وفرض سيطرة أمنية محكمة بالمنطقة المحيطة والقيام بعمليات حصار وتمشيط واسعة لضبط باقى العناصر الإرهابية الهاربة.

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