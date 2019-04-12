الأمن المصري يحبط عملية إرهابية جنوب سيناء

نجحت قوات الأمن المصرية، الجمعة، في إحباط هجوم إرهابي استهدف نقطة تفتيش أمني تدعى "عيون موسى" بمحافظة جنوب سيناء، جنوب شرق القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، إن مجموعة من العناصر الإرهابية حاولت استهداف نقطة التفتيش الأمني بعيون موسى، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وأوضحت أن قوات الأمن بادرت بالتعامل على الفور مع العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النيران معهم، ما أسفر عن مقتل اثنين من المنفذين وعثر بحوزة أحدهما على حزام ناسف كان معداً لاستهداف قوة نقطة التفتيش، لكن خبراء المفرقعات تمكنوا من التعامل معه وإبطال مفعوله.

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وأكد البيان أنه تم الدفع بالتعزيزات الأمنية والدعم اللوجستي اللازم لموقع الكمين وفرض سيطرة أمنية محكمة بالمنطقة المحيطة والقيام بعمليات حصار وتمشيط واسعة لضبط باقي العناصر الإرهابية الهاربة.

من جانبه، أشاد الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، بيقظة رجال الشرطة في صد وإحباط هذا الهجوم الإرهابي.

ودعا علام إلى الضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار مصر، وتقديم كافة سبل الدعم والمساندة لرجال القوات المسلحة والشرطة في حربهما ضد الإرهاب.