الان تتابع السودان.. المجلس العسكري يعلن عن بدء إجراءات لعقد لقاءات مع ممثلي القوى السياسية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 أعلن المجلس العسكري في السودان، عن بدء إجراءات لعقد لقاءات مع ممثلي القوى السياسية في البلاد. وطالب المجلس العسكري في السودان، القوى السياسية، اعتبارًا من الغد بتسليم خطابات تفويض للأشخاص الذي سيجتعون معهم.

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